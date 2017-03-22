22.03.2017 / 10:14



Ученые из Евросоюза стали в Мариуполе художниками по росписи пасхальных яиц (ФОТО)







Ученые из Дании и Германии, занимающиеся IT-технологиями, стали в Мариуполе художниками по росписи пасхальных яиц. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В Центральной детской библиотеке Мариуполя Ирина Шкловская из университета информационных технологий Копенгагена (Дания) и Фолькер Вульф из университета Зигена (Германия) приняли участие в «Фестивале писанки».

Вместе с известным мариупольским поэтом Оксаной Стоминой они посетили мастер-класс художника Андрея Лута, где вместе с другими гостями этнопроекта попробовали себя в качестве художников.