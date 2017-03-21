21.03.2017 / 17:45



Отключение холодной воды в Мариуполе на 22 марта

В связи с ремонтными работами, как сообщили в ПКП «Мариупольское» ПУВКХ, по адресу: ЦТП №43 22.03.17 с 9.00-17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

Азовстальская,89-103; В. Освободителей, 88-94; ЦТП №43 старое; гимназия В.Освободителей, 92; д/с №159; управление АЖК.

Так же, в связи с ремонтными работами по адресу:Апрельская/Моцарта будет прекращена подача холодной воды по адресам:

Коцюбинского 1-40, Филатова 11-41, Парашутная 49-63, проезд Калиновкий 1-24, Моцарта 1-66, Апрельская 1-41, школа интернат