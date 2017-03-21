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21.03.2017 / 17:45

Отключение холодной воды в Мариуполе на 22 марта

В связи с ремонтными работами, как сообщили в ПКП «Мариупольское» ПУВКХ, по адресу: ЦТП №43 22.03.17 с 9.00-17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

Азовстальская,89-103; В. Освободителей, 88-94; ЦТП №43 старое; гимназия В.Освободителей, 92; д/с №159; управление АЖК.

Так же, в связи с ремонтными работами по адресу:Апрельская/Моцарта будет прекращена подача холодной воды по адресам:

Коцюбинского 1-40, Филатова 11-41, Парашутная 49-63, проезд Калиновкий 1-24, Моцарта 1-66, Апрельская 1-41, школа интернат

  
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17:27
Мариупольский боксер покорил чемпионат Евпропы по боксу
16:44
Мариупольский кинологический центр полиции развивает новые направления работы
16:22
В Мариупольском драмтеатре торговали колбасой
15:21
Мариупольцы могут вызвать полицию «в одно касание»
13:52
В Мариуполе покажут пьесы о равенстве прав мужчин и женщин
13:05
ЮНИСЕФ поможет выполнить в Мариуполе реконструкцию 9 км аварийных водопроводных сетей (ФОТО)
12:19
Международная финансовая корпорация заинтересована в сотрудничестве с Мариуполем
11:36
Современную историю Мариуполя показали в значках (ФОТО)
10:50
Мариупольские управленцы познакомятся с работой коммунальных предприятий, представителями власти и политических сил Польши (ФОТО)
10:15
К концу месяца на улицах Мариуполя заработают почти 40 «умных» камер
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21.03.2017
17:02 В Донетчине правоохранители изъяли 12 гранат, 800 грамм тротила и 120 патронов для автомата.
16:10 На Донетчине музыканты рок-группы «Антитела» встретились с местной молодежью
15:22 Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев передало для КПВВ Донетчины новые модули
14:00 Перспективным спортсменам Донетчины назначена областная стипендия
13:15 От транспортной блокады Донбасса пострадали как минимум две иностранные компании, - Тука
12:09 В результате ДТП в Донецкой области маршрутка врезалась в дерево (ФОТО)
11:03 Пограничников Донетчины посетила известная группа «Дзи-Дзио» (ФОТО)
10:10 Вуз-переселенец Донбасса завоевал Гран-при на международной научно-образовательной выставке (ФОТО)
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