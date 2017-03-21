21.03.2017 / 17:27



Мариупольский боксер покорил чемпионат Евпропы по боксу











Боксер из Мариуполя Ростислав Белостоцкий завоевал "бронзу" чемпионата Европы среди мужчин в возрастной группе до 22 лет.

С 13 по 22 марта в румынском городе Браила проходит чемпионат Европы по боксу среди мужчин в возрастной группе до 22 лет, передает ilich.in.ua.

Донецкую область на соревнованиях успешно представил спортсмен мариупольской КДЮСШ "Лидер" Ростислав Белостоцкий, воспитанник тренера Ярослава Подмастерчика.