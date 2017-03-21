21.03.2017 / 16:44



Мариупольский кинологический центр полиции развивает новые направления работы











20 марта, в Мариуполе состоялось межведомственное совещание по вопросам взаимодействия кинологических подразделений различных служб, сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области, передает ilich.in.ua

В совещании приняли участие руководители управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области, кинологического центра, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Донецкого и Краматорского пограничных отрядов, Государственной фискальной службы, а также Кинологического союза Украины и Всеукраинской федерации кинологического спорта.

Сейчас в кинологическом центре полиции Донетчины, созданном по инициативе начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, – 10 служебных собак и щенок. Среди них – собаки-детекторы, которые обнаруживают оружие, следовые и патрульно-розыскные собаки. Сейчас готовятся выйти на службу собаки, которые натренированы на поиск наркотиков.

По распоряжению МВД, отныне служебных собак привлекают к розыску в любом случае: даже если шанс, что собака учует запах, всего 0,5%, - она применяется. Особенно если это касается поиска детей.

В ходе совещания, полицейские кинологи заинтересовались методом «свободного поиска», который используют в подготовке четвероногих «пограничников» и «таможенников». Тренировка отнимает значительно больше времени – полгода, но позволяет быстро проверить большой поток транспорта и выявлять вооруженных людей или наркоторговцев в толпе. Для этого полиции не нужно останавливать прохожих – собака сама обнаруживает и преследует «источник запаха».

Направление, которое сейчас развивает полиция, – это «собака-антитеррор», что является особенно актуальным в зоне террористической угрозы. Такой пес – это «оружие» в прямом смысле – он учится атаковать в экстремальных ситуациях. Прыгать в окно, сквозь огонь, несмотря на действующий свет шумовых гранат – задачи, которые должен уметь выполнять боевой пес. За этим направлением тренируется немецкая овчарка Туман, который стал первым питомцем кинологического центра.

Полиция, в свою очередь, налаживает сотрудничество также с общественными организациями, которые занимаются кинологической деятельностью.

По итогам совещания каждая служба представит свой план развития и координации действий.

«Это необходимо, учитывая то, какая сегодня сложная ситуация. Собака должна быть обучена в разных направлениях, а для этого есть кинологические структуры. Нужны все знания, все усилия объединить ради общей цели», - отметила Людмила Ляшова, советник президента Кинологического союза Украины, руководитель общественной организации «Кинологический клуб Азов».