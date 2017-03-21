21.03.2017 / 16:22

В Мариупольском драмтеатре торговали колбасой

В Мариупольском драмтеатре торговали колбасой







В Мариуполе негодование пользователей соцсетей вызвало фото продажи колбасных изделий в фойе драматического театра, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Генеральный директор театра Владимир Кожевников пояснил журналистам, как в храме Мельпомены появились ряды с колбасой.

« Это был обычный договор на платные услуги. Мероприятие, насколько я помню, называлось «Мини-мисс». Поскольку оно является тождественным тому, чем занимается театр, в договоре было прописано по пунктам, что конкретно предоставляет драматический театр. Мы предоставили сцену, работников сцены, художников, режиссеров, звукорежиссера и все. Как появились эти люди? Мне в тот день никто ничего не доложил. Потом сказали, что это была небольшая выставка спонсоров тех, кому мы предоставили услуги », - уточнил Владимир Кожевников.

По его словам, за произошедшее понесли наказание сотрудники театра, отвечающие за зрительскую часть.

В свою очередь главный режиссер драматического театра Анатолий Левченко подчеркнул, что о торговле колбасой организаторы «Мини-мисс» не предупредили.