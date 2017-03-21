21.03.2017 / 15:21



Мариупольцы могут вызвать полицию «в одно касание»

Вызов полиции в одно касание - в Мариуполе появилась IT-новинка.Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник ГУНП Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает ilich.in.uaсо ссылкой на MRPL.CITY.

Он уточнил, что мариупольские разработчики презентовали полиции свой программный продукт - приложение для смартфонов "Полиция Донетчины", созданный в рамках программы "Безопасный город".

Приложение интегрировано в Единый аналитический сервисный центр и пока проверяется в тестовом режиме.

«При помощи кнопки "102" отправляется сигнал в наш UASC. Там информация оперативно обрабатывается, и на местоположение владельца устройства отправляется наряд полиции.

Опция "Неравнодушный гражданин" позволяет сообщить о правонарушениях и добавить фото.

В процессе разработки предусмотрена возможность уведомления пользователей об экстренных событиях и обстрелах», - пояснил Аброськин.

Он добавил, что при помощи приложения можно записаться на прием к руководству полиции Донетчины и получить обратную связь о работе сотрудника полиции.