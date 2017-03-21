21.03.2017 / 13:05



ЮНИСЕФ поможет выполнить в Мариуполе реконструкцию 9 км аварийных водопроводных сетей (ФОТО)







Коммунальное предприятие «Мариупольское ПУВКХ» на ул.Зинцевый спуск и Шопена произвел замену аварийных водопроводных сетей на трубопроводы из полимерных материалов, которые предприятие получило как техническую помощь от международной организации ЮНИСЕФ. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Так, сотрудники «Горводоканала» заменили на улице Зинцевый спуск 160 метров труды диаметром 75 мм, а на улице Шопена – 210 метров диаметром в 90 мм.