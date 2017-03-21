21.03.2017 / 12:19



Международная финансовая корпорация заинтересована в сотрудничестве с Мариуполем

Во время рабочей поездки в Киев городской голова Мариуполя встретился с представителями Международной финансовой корпорации (IFC). Вадим Бойченко представил Мариуполь, ключевые векторы развития города и приоритетные проекты, передает ilich.in.ua.

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, городской голова рассказал о проблемах водоснабжения, необходимости строительства водоочистного оборудования и ремонте сетей. Акцентировал на важности решения вопроса полигона твердых бытовых отходов и капитальном ремонте дорог. Обсуждали возможности финансирования модернизации сетей наружного освещения, теплосети, строительство социального жилья и реконструкцию набережной.

«Наша цель – современный Мариуполь, с развитой инфраструктурой, хорошими дорогами. Город, который не будет зависеть в поставках воды от других населенных пунктов Украины. Мы работаем над безопасностью и наружное освещение в ночное время – неотъемлемая ее часть», - подчеркнул Вадим Бойченко.