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21.03.2017 / 12:19
Международная финансовая корпорация заинтересована в сотрудничестве с Мариуполем
Во время рабочей поездки в Киев городской голова Мариуполя встретился с представителями Международной финансовой корпорации (IFC). Вадим Бойченко представил Мариуполь, ключевые векторы развития города и приоритетные проекты, передает ilich.in.ua.
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, городской голова рассказал о проблемах водоснабжения, необходимости строительства водоочистного оборудования и ремонте сетей. Акцентировал на важности решения вопроса полигона твердых бытовых отходов и капитальном ремонте дорог. Обсуждали возможности финансирования модернизации сетей наружного освещения, теплосети, строительство социального жилья и реконструкцию набережной.
«Наша цель – современный Мариуполь, с развитой инфраструктурой, хорошими дорогами. Город, который не будет зависеть в поставках воды от других населенных пунктов Украины. Мы работаем над безопасностью и наружное освещение в ночное время – неотъемлемая ее часть», - подчеркнул Вадим Бойченко.
Глава представительства IFC Елена Волошина сказала, что корпорация заинтересована в сотрудничестве с Мариуполем. Она обозначила и приоритетные направления в работе: строительство мусороперерабатывающего завода, ремонт сетей водоснабжения и очистка воды, модернизация наружного освещения и капитальный ремонт дорог. Елена Волошина, подчеркнула при этом, что IFC в своей работе применяет принцип портфельных проектов под ключ.