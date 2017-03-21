21.03.2017 / 11:36



Современную историю Мариуполя показали в значках (ФОТО)



В мариупольском Краеведческом музее прошла выставка значков, посвященная истории и современности Мариуполя, передает ilich.in.ua со ссылкой на Новости Донбасса. В экспозиции более 300 значков, самые старые из которых датируются 30-ми годами прошлого столетия.



В основе выставки - коллекция, которую передал житель города Кащенко в 1991. Других достоверных данных о дарителе у работников музея не сохранилось. Предположительно, он мог быть работником инструментального цеха Ждановского завода тяжелого машиностроения, где и делали такие значки.



Как рассказала главный хранитель фонда Краеведческого музея Людмила Якушенко, всего коллекция значков насчитывает более 2 тысяч и охватывает разнообразную тематику.



«Но особую ценность представляют краеведческие значки, те, которые имеют отношение к истории нашего города», - рассказала Якушенко.