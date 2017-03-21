21.03.2017 / 10:50



Мариупольские управленцы познакомятся с работой коммунальных предприятий, представителями власти и политических сил Польши (ФОТО)







Мариупольские депутаты продолжают знакомиться с опытом парламентаризма европейской Польши в рамках третьего этапа обучения молодых и перспективных политиков, организованного Международным республиканским институтом IRI (International Republican Institute).

Как сообщает пресс-служба горсовета, на этот раз город Вроцлав посетили секретарь городского совета Степан Махсма и депутат Владимир Курский. К слову, этот польский город насчитывает около 700 тысяч населения и по площади схож с нашим родным городом.

На протяжении четырех дней вместе с депутатами из Николаевской, Днепровской, Херсонской и Донецкой областей мариупольские управленцы познакомятся с работой коммунальных предприятий, представителями власти и различных политических сил Польши, а также проведут ряд встреч с общественниками.

Так, сегодня делегации из Украины удалось пообщаться с депутатом от партии «Новочесна» Михалом Яросом. Эта оппозиционная политическая сила представлена на всех уровнях власти, однако не влияет на процесс принятия решений. Подтверждает это и депутат провластной партии «Право и справедливость» Пиотр Бабяж. Как оказалось, парламентское большинство не дает возможности оппозиции отстаивать свои предложения, иногда они вообще остаются неуслышанными. Совсем иначе построена работа Мариупольского городского совета, где учитываются интересы и инициативы всех политиков, представленных в депутатском корпусе.