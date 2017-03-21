21.03.2017 / 10:15



К концу месяца на улицах Мариуполя заработают почти 40 «умных» камер

В тестовом режиме в Мариуполе работают 17 из 37 запланированных «умных» видеокамер системы UASC. Об этом сообщает MRPL.CITY. передает ilich.in.ua.

По словам заместителя главы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, установка и обслуживание камер находится в компетенции местной власти. Как заверили представители официального подрядчика, до конца недели планируется установка и подключение к системе UASC еще не менее пяти «умных» камер, а к концу месяца – выполнение работы в полном объеме.



Кроме того, ведутся переговоры с администрациями крупных торговых центров о доступе к установленным в них 400 камерам.