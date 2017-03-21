21.03.2017 / 09:40



В Мариуполе лицей, санаторий и жилые дома до конца дня будут без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня в связи с заменой водомерного узла по адресу ул. Греческая/Апатова с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: лицей образования, ОБОП, Греческая 24-41, Итальянская 65-90, Подгорная 1-,7, Пушкина 43-61, Куинджи 20-47.

Также в связи с заменой водомерного узла по адресу Нахимова (Дом быта) с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды в санатории «Крупской».

В связи с ремонтными работами по адресу: Владимирская, 2/6 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: В. Освободителей 2-8, Владимирская, 2-6; бул. Меотиды,2,3,7; б-р Комсомольский, 40-52; Азовстальская, 45; 47, 51; б-р Комсомольский, 48А; 50А; ЦТП №40; ЦТП №40а.

В связи с ремонтными работами по адресу: ЦТП № с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: Азовстальская,89-103; В. Освободителей, 88-94; ЦТП №43; гимназия, В.Освободителей, 92; д/с №159; управление АЖК.

Также с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по ул. Пушкина, 26,28.