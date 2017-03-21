21.03.2017 / 09:06



Для безопасности горожан в акваторию Мариуполя вышли тральщики

Две единицы плавсредств задействованы в тралении акватории Мариуполя, чтобы обеспечить безопасность жителей города, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Об этом сообщил начальник спасательной аварийно-водолазной службы городского совета города Александр Татай. По его словам, тралом спасатели вылавливают посторонние предметы, которые могло принести течением в акваторию города.

«Когда был шторм, к побережью могло прибить посторонние предметы, такие как бочки, шины и другое», - отметил Александр Татай.