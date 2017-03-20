20.03.2017 / 17:45



Мариупольцев приглашают принять участие в Фестивале Писанок-2017

По случаю празднования Пасхи департамент культурно-общественного развития городского совета и Централизованная библиотечная система для детей приглашает мариупольцев принять участие в Фестивале Писанок-2017. Он продлится до 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Фестиваль Писанок - етнопроект, что возрождает вековые традиции писанкарства. В рамках мероприятия проходят конкурсы «Народная писанка», «Пасхальная радуга» и «Приди, весна, с радостью!». Его участниками могут быть читатели детских библиотек и их семьи, жители города.

В ходе проведения фестиваля в библиотеках проводятся встречи с мастерицами декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, фольклорные часы и тому подобное.