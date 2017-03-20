20.03.2017 / 16:54



«Горводоканал» опроверг информацию о прекращении подачи воды в Мариуполь

«Горводоканал» опроверг информацию о прекращении подачи воды в Мариуполь.

Директор «Горводокнала» заявил, что Мариуполь снабжается водой в полном объеме, а сообщение компании «Вода Донбасса» о прекращении водоснабжения на город назвал не соответствующей действительности, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Сегодня утром на официальном сайте КП «Компания «Вода Донбасса» была опубликована информация, что 19 марта в 10:30 по причине короткого замыкания обесточена насосная станция второго подъема Южно-Донбасского водопровода, в результате остановлена Великоанадольская фильтровальная станция. Прекращена подача воды на Мариуполь.

Полностью остановлена подача воды городам: Волноваха, Докучаевск, пгт Новотроицкое.

Работы по восстановлению электроснабжения насосной станции второго подъема Южно-Донбасского водопровода продолжаются.

Директор КП "Мариупольское ПУ ВКХ" отметил, что информация о прекращении подачи воды на Мариуполь не соответствует действительности.

