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20.03.2017 / 16:54
«Горводоканал» опроверг информацию о прекращении подачи воды в Мариуполь
«Горводоканал» опроверг информацию о прекращении подачи воды в Мариуполь.
Директор «Горводокнала» заявил, что Мариуполь снабжается водой в полном объеме, а сообщение компании «Вода Донбасса» о прекращении водоснабжения на город назвал не соответствующей действительности, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Сегодня утром на официальном сайте КП «Компания «Вода Донбасса» была опубликована информация, что 19 марта в 10:30 по причине короткого замыкания обесточена насосная станция второго подъема Южно-Донбасского водопровода, в результате остановлена Великоанадольская фильтровальная станция. Прекращена подача воды на Мариуполь.
Полностью остановлена подача воды городам: Волноваха, Докучаевск, пгт Новотроицкое.
Работы по восстановлению электроснабжения насосной станции второго подъема Южно-Донбасского водопровода продолжаются.
Директор КП "Мариупольское ПУ ВКХ" отметил, что информация о прекращении подачи воды на Мариуполь не соответствует действительности.
«Вода в город подается в полном объеме. 70% ее поступает из Старокрымского водохранилища и 30% - из Северского Донца», - сказал он.