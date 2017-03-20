20.03.2017 / 16:00



Мариупольцы смогут отслеживать динамику выполнения чиновниками просьб жителей, поступивших во время личных приемов

На сайте Мариупольского городского совета в разделе «Депутатский корпус» будет публиковаться новая рубрика - «Обратная связь». Дополнительный информационный ресурс позволит горожанам отслеживать динамику выполнения чиновниками просьб жителей, поступивших во время личных приемов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Как отметил секретарь городского совета Степан Махсма, практика живого общения с людьми – метод не новый, но довольно эффективный в работе чиновников. Несмотря на то, что сейчас многие используют общение по электронным сервисам, когда обращение или вопрос руководителю можно направить, не выходя из дома, встречи с жителями все - равно актуальны. Поэтому личные приемы граждан проводятся регулярно и пользуются популярностью у населения.