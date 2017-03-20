20.03.2017 / 15:25



Школа искусств подарит мариупольцам концерт камерной музыки



Преподаватели отделения повышенного уровня Мариупольской школы искусств приглашают любителей классического музыкального искусства на концерт камерной музыки. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua. Для жителей и гостей города прозвучат вокальные и инструментальные произведения популярной классики. Мероприятие состоится в концертном зале Мариупольской школы искусств, 23 марта, в 17.00. Вход свободный.