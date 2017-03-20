20.03.2017 / 14:53



В Мариуполе состоялись баскетбольные соревнования среди детей-инвалидов в программе Спартакиады «Поверь в себя»

На базе Мариупольской специальной общеобразовательной школы-интерната І-ІІІ ступеней № 21 прошли соревнования по баскетболу среди детей-инвалидов с недостатками слуха, умственного и физического развития в программе Спартакиады Донецкой области «Поверь в себя». Об этом сообщает Управление по вопросам физической культуры и спорта ДонОГА, передает ilich.in.ua.

Участниками спортивного мероприятия стали команды Мариупольской специальной общеобразовательной школы-интерната І-ІІІ степеней № 21, Мариупольской специальной общеобразовательной школы-интерната № 37 и сборные Мариуполя.

Соревнования проводились по круговой системе, победители определялись по наибольшей сумме набранных очков. В итоге, лучшей стала команда Мариупольской специальной общеобразовательной школы-интерната І-ІІІ степеней № 21, второе место заняли ученики Мариупольской специальной общеобразовательной школы-интерната № 37, третье место – сборная команда Мариуполя № 1 (учащиеся 2003 года рождения).