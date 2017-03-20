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Главная / Лента новостей / В Мариуполе состоялись баскетбольные соревнования среди детей-инвалидов в программе Спартакиады «Поверь в себя»

20.03.2017 / 14:53

В Мариуполе состоялись баскетбольные соревнования среди детей-инвалидов в программе Спартакиады «Поверь в себя»

На базе Мариупольской специальной общеобразовательной школы-интерната І-ІІІ ступеней № 21 прошли соревнования по баскетболу среди детей-инвалидов с недостатками слуха, умственного и физического развития в программе Спартакиады Донецкой области «Поверь в себя». Об этом сообщает Управление по вопросам физической культуры и спорта ДонОГА, передает ilich.in.ua.

Участниками спортивного мероприятия стали команды Мариупольской специальной общеобразовательной школы-интерната І-ІІІ степеней № 21, Мариупольской специальной общеобразовательной школы-интерната № 37 и сборные Мариуполя.

Соревнования проводились по круговой системе, победители определялись по наибольшей сумме набранных очков. В итоге, лучшей стала команда Мариупольской специальной общеобразовательной школы-интерната І-ІІІ степеней № 21, второе место заняли ученики Мариупольской специальной общеобразовательной школы-интерната № 37, третье место – сборная команда Мариуполя № 1 (учащиеся 2003 года рождения).

Соревнования проводились с целью выявления молодых, талантливых спортсменов для формирования сборной команды Донецкой области и дальнейшего участия в финальных соревнованиях Всеукраинской Спартакиады «Поверь в себя».

  
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16:54
«Горводоканал» опроверг информацию о прекращении подачи воды в Мариуполь
16:00
Мариупольцы смогут отслеживать динамику выполнения чиновниками просьб жителей, поступивших во время личных приемов
15:25
Школа искусств подарит мариупольцам концерт камерной музыки
14:53
В Мариуполе состоялись баскетбольные соревнования среди детей-инвалидов в программе Спартакиады «Поверь в себя»
14:10
Мэр Мариуполя принял участие в Совете регионального развития под председательством Президента (ФОТО)
13:17
Мариупольцев приглашают на сеанс одновременной игры по шахматам с трехкратным чемпионом мира
12:38
В Мариуполе заработал еще один пункт приема использованных батареек
11:40
В Мариуполе обнаружили подпольный цех по изготовлению оружия и боеприпасов
11:00
Сегодня в Мариуполе десяток домов до конца дня будут без воды
10:20
Сборная Мариупольского горсовета – победитель престижного турнира по мини-футболу (ФОТО)
10:04
«Зеленый центр Метинвест» открыл второй сезон конкурса «Цветущий город»
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20.03.2017
17:47 На Донбассе 13-летний подросток стал самым молодым директором библиотеки
17:00 Гимнаст Донетчины выиграл "золото" немецкого этапа Кубка мира
16:00 Детей с линии столкновения на Донбассе этим летом оздоровят в Хорватии
15:00 Переселенцам будут компенсировать 50% стоимости жилья – парламент Украины принял закон
13:50 На Донетчине в прифронтовой Авдеевке местные байкеры провели мотопробег (ФОТО)
12:48 Треть грузовых вагонов Укрзализницы удерживается на неподконтрольном Донбассе, - Тука
11:50 На Донетчине изъяли контрафактный алкоголь на 30 млн грн
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