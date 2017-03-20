20.03.2017 / 13:17



Мариупольцев приглашают на сеанс одновременной игры по шахматам с трехкратным чемпионом мира

В мариупольской Центральной библиотеке им. В.Г.Короленко пройдет сеанс одновременной игры по шахматам с Игорем Ярмоновым, трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Украины по шахматам среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, передает ilich.in.ua со ссылкой на организаторов.

Сеанс одновременной игры - зрелищное мероприятие, для игроков-любителей такие сеансы - практически единственная возможность в живую сыграть с профессионалом высокого уровня, причём в условиях, когда сила профессионала в определённой мере компенсируется большим количеством противников, так что для хороших игроков есть надежда на победу. В сеансе одновременной игры могут принять участие все желающие, для чего необходимо предварительно записаться по телефонам: 34-42-71 или 096-56-87-518.

Количество заявок ограничено до 15. Если участников будет до 5, то сеанс пройдет вслепую.

Мероприятие состоится 24 марта в 12.00 по адресу: пр. Мира,93-б.