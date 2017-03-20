20.03.2017 / 12:38



В Мариуполе заработал еще один пункт приема использованных батареек

В ДК «Молодежный» начали прием использованных батареек. Об этом говорится на странице Дворца культуры в Facebook, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«Ты просто выбрасываешь ее в урну, ее отвозят на свалку, где она разлагается 150 лет и выпускает в почву вещества, способные убить два дерева. Ты убиваешь свою планету, ты убиваешь сам себя. Твоя лень всему виной. На самом деле, просто собирай использованные батарейки и аккумуляторы, чтобы один раз в определенное время отнести их в пункт сбора», - призывают в «Молодежном».