20.03.2017 / 11:40



В Мариуполе обнаружили подпольный цех по изготовлению оружия и боеприпасов







В Мариуполе полицейские обнаружили подпольный цех по изготовлению оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ГУНП Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Автоматы, винтовки, пистолеты, части нарезного оружия, более 2 тысяч патронов и станок для изготовления оружия изъяли правоохранители в жилой многоэтажке - жильцы дома не догадывались об опасном соседстве.

«Во время профилактической спецоперации по пресечению оборота нелегального оружия полицейские получили оперативную информацию о том, что один из местных жителей ремонтирует оружие. Оперативники наведались по указанному адресу, где во время обыска обнаружили целый арсенал оружия, в составе которого — винтовка Мосина, карабин Маузера, 3 автомата времен Второй мировой войны, 4 пистолета, детали от нарезного оружия, свыше 2 тысяч патронов», - говорится в сообщении ведомства.

46-летний мужчина пояснил, что коллекционирует раритетное оружие, а также сам собирает из старого оружия новое.

В доме полицейские обнаружили станок, на котором мужчина делал боевые патроны. Для чего ему боеприпасы в таком количестве — установит следствие. Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к сбыту оружия или боеприпасов.

Стоит отметить, что оружейник уже был судим за аналогичное преступление в 2007 году, но снова вернулся к делу.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами” Уголовного кодекса Украины.