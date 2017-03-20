20.03.2017 / 10:20



Сборная Мариупольского горсовета – победитель престижного турнира по мини-футболу (ФОТО)







Сборная команда Мариупольского городского совета – победитель престижного городского «Турнира Единства» по мини-футболу, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

18 марта восемь команд, представляющие органы государственной власти и банковской сферы Мариуполя противостояли друг другу в СК Приазовского государственного технического университета. За титул Чемпиона боролись команды полиции, прокуратуры, таможни, городского совета, СБУ, патрульной полиции и «ПриватБанка».

По регламенту турнира, команды разделили на две группы. Два коллектива проходили в полуфиналы, где определялась финальная пара команд. На групповом этапе сразу определилось три лидера. В группе «А» равных не было командам патрульной полиции и таможенной. В группе «B» не испытала серьезных проблем сборная городского совета.

По итогам полуфинальных поединков, в финал вышли команды Мариупольского горсовета и прокуратуры. Ведомые капитаном команды, начальником управления по физической культуре и спорту Давидом Табатадзе команда «мэрии» показала свою лучшую игру на турнире.

В итоге счет на табло зафиксировал победу Мариупольского городского совета со счетом 2:1!

Лучшим игроком турнира признан Владимир Киликевич (горсовет).