20.03.2017 / 09:31



Мариупольских школьников специалисты Службы спасения обучали минной безопасности (ВИДЕО)

Сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области - представители сектора гуманитарного разминирования, провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на уменьшение количества несчастных случаев в результате взрывоопасных предметов среди учащихся школ Мариуполя, Угледара и поселков Сартана и Талаковка. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Во время бесед с учениками спасатели призвали всегда помнить о минной опасности: боеприпасы калечат и убивают. Такие предметы обычно скрыты: они могут быть зарыты в землю, спрятаны под деревьями или в высокой траве. Именно поэтому крайне необходимо знать, как правильно себя вести в случае его обнаружения. С целью обучения детей действиям при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов представители ГСЧС демонтировали учебные фильмы, презентации, фото с мест обнаружения взрывоопасных предметов.

Также спасатели призвали учащихся при столкновении с миной всегда быть бдительными и наблюдательными – это даст возможность заблаговременно заметить демаскирующие признаки опасного района, мины – еще до столкновения. Внимательность и наблюдательность может спасти чью-то жизнь. Если рядом находятся люди необходимо известить ее об опасной находке. Специалисты Службы спасения отметили, что ни в коем случае нельзя прикасаться, и даже не стоит приближаться. Спасатели также продемонстрировали ученикам, как надо покидать опасную территорию. Для более эффективного запоминания правил безопасности школьники получили содержательные листовки.