20.03.2017 / 09:00



Через КПВВ под Мариуполем везли марихуану

Граждан, которые пытались переместить через линию столкновения на Донетчине марихуану, косметику и стоматологические имплантаты задержали пограничники совместно с работниками фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Так, в контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» под Мариуполем пограничники Донецкого отряда обнаружили наркотическое вещество в автомобиле, который следовал с неподконтрольной территории. Во время осуществления проверки транспортных средств на один из автомобилей сработала служебная собака Баре, которая натренированная на поиск наркотических веществ. В ходе углубленного досмотра под сиденьем обнаружили около грамма вещества серо-зеленого цвета растительного происхождения, предварительно марихуаны.

Гражданин и наркотическое вещество переданы сотрудникам Национальной полиции.

Также, в КПВВ «Новотроицкое» правоохранители в двух случаях предупредили перемещение товара сверх нормы к неконтролируемой территории. Косметические средства и стоматологические имплантаты пытались провезти мужчины через линию столкновения.

Общая сумма оценки составляет почти 95 тысяч гривен.

Транспортное средство, товар и лиц переданы представителям фискальной службы для принятия правового решения.