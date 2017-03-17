17.03.2017 / 16:03



Пьяный мариуполец открыл стрельбу из окна многоэтажки (ФОТО)

В Мариуполе минувшей ночью местный житель открыл стрельбу из окна многоэтажки, расположенной по улице Куприна.

Как сообщили ilich.in.ua в полиции информация о стрельбе поступила от соседа дебошира.

На место происшествия срочно прибыл экипаж патрульной полиции и уже через несколько минут нарушителя задержали. Инспекторы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения у гражданина.

В квартире, где кроме него находились двое его товарищей, а также женщина с детьми, инспекторы обнаружили гладкоствольное ружье и более десятка гильз.

Как выяснилось у 53-летнего гражданина разрешение на оружие имеется, и он не отрицал, что вел стрельбу из окна квартиры. На вопрос, чем мотивированы его действия, мужчина заявил, что у него непростая работа и таким образом он пытался отдохнуть и отвлечься.