17.03.2017 / 15:36



Мариуполец пытался вывезти в Россию более 7 кг янтаря В международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.) правоохранители выявили 36-летнего жителя Мариуполя, который пытался тайком вывезти в Россию 7 кг янтаря, сообщает ilich.in.ua со ссылкой на СБУ. Партию янтаря выявили сотрудники СБУ совместно с таможенниками, пограничниками и подразделением внутренней безопасности Государственной фискальной службы. "При осмотре машины сотрудники спецслужбы обнаружили более 7 кг янтаря, спрятанного под обшивкой багажного отделения автомобиля", - сказано в сообщении. В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к предусмотренной законом ответственности.