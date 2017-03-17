17.03.2017 / 14:23



Сотрудникам предприятий Метинвеста на НКТ будут предложены новые рабочие места, — Юрий Зинченко

С сотрудниками всех предприятий Группы Метинвест, которые остались на временно неподконтрольной территории Украины, будут урегулированы трудовые отношения в рамках действующего украинского законодательства. Об этом корреспонденту MRPL.CITY заявил генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Юрий Зинченко.

«Метинвест обнародовал свою позицию по вопросу трудоустройства сотрудников своих предприятий, над которыми компания потеряла контроль. Им будут предложены варианты трудоустройства на предприятиях компании на контролируемой территории Украины», — отметил он.

Юрий Зинченко подчеркнул, что идет сбор данных о вакансиях на всех активах компании, также помимо металлургического комбината имени Ильича, а также меткомбината «Азовсталь» у сотрудников предприятий, оставшихся на неконтролируемой территории, будет возможность продолжить работу на предприятиях Метинвеста в Запорожье и Кривого Роге.