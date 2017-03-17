17.03.2017 / 12:25



Копы в Мариуполе три часа «охотились» за пьяным чиновником Апелляционного суда (ФОТО)



















В Апелляционном суде Донецкой области с большим трудом задержан пьяный судебный распорядитель, скрывавшийся от мариупольской полиции в здании Фемиды, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Как сообщили патрульные копы, вчера в 10:00 начальник патрульной полиции Виталий Горкун прибыл в суд со своими сотрудниками на заседание по делу адвоката Жовтневого суда Игоря Бодягина, задержанного в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля, чтобы узнать решение судьи. Напомним, что на данный момент в Мариуполе наказание за вождение в нетрезвом виде избежали 64 человека, несмотря на наличие доказательной базы, включающей видеоматериалы с места задержания.

Полицейские выяснили, что во всех официальных источниках рассмотрение дела адвоката датировалось 16 марта. На информационном стенде, по словам полицейских, было вывешено расписание заседаний также с указанной датой. Копы попросили работников суда уточнить время заседания. К ним, по словам правоохранителей, для этого вышел судебный распорядитель. Выяснилось, что суд по пьяному адвокату перенесен на 24 марта, что противоречит закону, так как эта дата выходит за рамки 20-дневного обязательного срока рассмотрения с момента подачи апелляции.

Виталий Горкун обнаружил во время общения, что сотрудник суда, находясь на работе, нетрезв и попросил его проехать на медэкспертизу. Распорядитель ретировался в глубь здания суда.

Охрана, по сообщению копов, отказалась пропускать их в общественное здание, заявив, что это режимный объект. Нужно отметить, что недавно в Апелляционном суде Донецкой области установлен турникет с металлодетекторной рамкой. Патрульным сообщили, что они вооружены и не могут быть допущены в здание.

Представитель патрульной полиции позвонил в колл-центр главка НП и сообщил, что в суде препятствуют действиям правоохранителей. В Апелляционный суд прибыл дежурный наряд, который тоже был остановлен охраной и не допущен в здание.

После трехчасовых разбирательств сотрудника суда удалось найти и направить на медэкспертизу.