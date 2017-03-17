17.03.2017 / 10:45



Из-за аварийного трамвайного полотна в Мариуполе изменится маршрут трамваев

Схема движения мариупольских трамваев № 7,9 и 11 будет изменена в связи с аварийным состоянием участка трамвайного полотна в Кальмиусском районе города. Решить проблему с доставкой рабочих на меткомбинат им. Ильича помогут заводские автобусы.

Об этом MRPL.CITY сообщил заместитель директора Департамента транспорта и связи Виктор Мендрин, передает ilich.in.ua.



По его словам, движение данных маршрутов придется изменить, поскольку участок трамвайного пути от остановки «Западная» до аглофабрики признан технически неисправным. Поэтому принято решение, что с 27 марта маршруты № 9 и 11 будут курсировать по направлению Левый берег – Кальмиусский район через остановку «Западная». Маршрут трамвая № 7 продлили от улицы Казанцева до энергоучастка, он также будет проезжать «Западную». Оттуда на аглофабрику работники меткомбината им. Ильича смогут доехать на заводских автобусах. Переговоры с руководством комбината Ильича уже проведены.

«В первую очередь мы за безопасность. И если у нас есть акт, что данный участок в аварийном состоянии, то сегодня не можем позволить травмировать людей. Расписание движения трамваев будет все подогнано, рассмотрено совместно с руководством комбината Ильича под смены работников. То есть мы разработаем так, чтобы трамвай, который приезжает на остановку «Западная», уже ожидал автобус. Ожидает и производится развязка внутри завода».