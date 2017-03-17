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Главная / Лента новостей / На мариупольском направлении снизилась интенсивность обстрелов

17.03.2017 / 10:26

На мариупольском направлении снизилась интенсивность обстрелов

С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции на мариупольском направлении отмечается снижение интенсивности обстрелов. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил пресс-офицер оперативно-тактической группы "Мариуполь" Ярослав Чепурной, передает ilich.in.ua.

"На 7:00 можем констатировать некоторое прекращение интенсивности обстрелов. Обстрелы были, но без применения тяжелого вооружения", - сообщил Ярослав Чепурной. По словам пресс-офицера, обстрелам из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия подверглись морские пехотинцы в районе Лебединского, Павлополя и Водяного.

Обстрелы позиций сил АТО из стрелкового вооружения отмечают и на донецком направлении. Как сообщил пресс-офицер ОТГ "Донецк" Сергей Берец, в районе населенного пункта Луганское боевики 7 раз открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"В районе населенного пункта Майорск наших бойцов обстреляли из стрелкового оружия. А с гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по позициям украинских военных в Авдеевке и Каменке", - добавил Сергей Берец.

  
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Пьяный мариуполец открыл стрельбу из окна многоэтажки (ФОТО)
15:36
Мариуполец пытался вывезти в Россию более 7 кг янтаря
15:07
В Мариуполе кладбищенские памятники внесут в реестр и создадут Фонд исторического наследия (ФОТО)
14:23
Сотрудникам предприятий Метинвеста на НКТ будут предложены новые рабочие места, — Юрий Зинченко
12:25
Копы в Мариуполе три часа «охотились» за пьяным чиновником Апелляционного суда (ФОТО)
10:45
Из-за аварийного трамвайного полотна в Мариуполе изменится маршрут трамваев
10:26
На мариупольском направлении снизилась интенсивность обстрелов
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16:05 «Донецкая железная дорога» озвучила убытки от похищенного из заблокированных поездов угля
15:20 В Добропольском районе обнаружили скелетированный череп человека (ФОТО)
14:28 В полтора раза увеличились поступления в местные бюджеты от плательщиков-упрощенцев Донетчины
13:29 Госдеп США: Блокада Донбасса потенциально имеет серьезные последствия
11:14 В Донецкой области к 6 годам заключения приговорен водителя, по вине которого в ДТП погибли 2 человека
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