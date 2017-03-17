17.03.2017 / 10:26



На мариупольском направлении снизилась интенсивность обстрелов

С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции на мариупольском направлении отмечается снижение интенсивности обстрелов. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил пресс-офицер оперативно-тактической группы "Мариуполь" Ярослав Чепурной, передает ilich.in.ua.



"На 7:00 можем констатировать некоторое прекращение интенсивности обстрелов. Обстрелы были, но без применения тяжелого вооружения", - сообщил Ярослав Чепурной. По словам пресс-офицера, обстрелам из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия подверглись морские пехотинцы в районе Лебединского, Павлополя и Водяного.

Обстрелы позиций сил АТО из стрелкового вооружения отмечают и на донецком направлении. Как сообщил пресс-офицер ОТГ "Донецк" Сергей Берец, в районе населенного пункта Луганское боевики 7 раз открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.