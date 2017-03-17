17.03.2017 / 09:47



Во всех районах Мариуполя до 1 апреля обрежут деревья

Более 250 сотрудников «Зеленстроя» занимаются обрезкой деревьев и валкой сухих деревьев, передают ilich.in.ua в пресс-службе городского совета.

«Мы приводим в порядок старые и молодые деревья в соответствии с требованиями их оздоровления. Чтобы новые побеги могли расти, а город становился еще зеленее и красивее», - рассказал руководитель МКП Зеленого строительства Александр Шульга.

По его словам, в новом году предприятие повысило производительность на 30%.

«С учетом совершенно нового подхода к организации работы и использования нового оборудования мы в сравнении с 2016 годом повысили производительность работы предприятия на 30 процентов», - отметил директор МКП Зеленого строительства.