17.03.2017 / 09:10



Мариупольские чиновники развивали в себе лидерские качества

Руководители структурных подразделений городского совета прошли мастер-класс «Руководитель в эпоху перемен». Об этом говорится на сайте городского совета, передает ilich.in.ua



По словам ректора Донецкого государственного университета управления, доктора наук по государственному управлению, профессора Светланы Маровой, основной целью мастер-класса является создание условий для развития лидерских качеств государственных служащих с использованием инновационных технологий обучения.

«В дальнейшем мы планируем проведение повышения квалификации госслужащих по тренинговым программам «Современное лидерство. Новый подход к государственному управлению». Целью данных кейсов будет подготовка госслужащих новой генерации, которые умеют эффективно решать социальные и управленческие конфликты, владеть инновационными технологиями и успешно реализовать свой коммуникационный потенциал», - рассказала Светлана Марова.

Начальник управления «Секретариат совета» Юлия Стамбулжи отметила, что такие тренинги помогают пересмотреть организацию своей работы и проанализировать модель управления персоналом.

«Разобрались, чем отличается понятие «начальник» от «лидера». Несомненно, каждый руководитель будет стремиться к тому, чтобы иметь больше лидерских качеств и правильно применять их в работе. А возглавляемый им коллектив будет нацеливать на то, чтобы это была одна команда единомышленников», – подчеркнула она.