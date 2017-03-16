16.03.2017 / 17:35



Мариупольский магазин продавал спиртное несовершеннолетним

В Мариуполе сотрудники мэрии и полиции провели контрольную закупку в магазине «Градус» по проспекту Мира, 96 и выявили, что его работники не только торгуют спиртным после 22:00, но и продают его несовершеннолетним, сообщает ilich.in.ua.

«Мы получили информацию от журналистов и выехали на проверку, - рассказал начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращению и выявлению коррупции Мариупольского городского совета Александра Клименко. – Такая ситуация недопустима, и мы будем продолжать рейды до тех пор, пока в нашем городе каждый не поймет, что здесь можно работать исключительно в законодательном поле».

По данному факту сотрудниками полиции составлен административный протокол по ст.156 п.2 Кодекса Украины «Нарушения правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями».

«Такое нарушение, как продажа слабоалкогольных напитков или табачных изделий лицу, не достигшему 18 лет, влечет наложение штрафа реализатору в размере 1700 грн, а предпринимателю магазина - 6800грн», - подытожил Александр Клименко.