16.03.2017 / 16:54



Приморский район Мариуполя отметил 50-летний юбилей (ФОТО)



















Приморский район Мариуполя отпраздновал свое 50-летие в драмтеатре, сообщает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Отметим, что 16 марта 1967 года в Мариуполе объявили о создании четвертого района – Приморского. Сейчас он славится своими зонами отдыха и Приморским бульваром. В районе проживает более 75 тысяч мариупольцев. На его территории 26 учебных заведений, 4 учреждения культуры и 12 – здравоохранения.

Председатель Приморской районной администрации Владимир Петров подчеркнул, что 50 лет – это только начало стремительного развития.

«Приморский район богат своими предприятиями, трудовыми коллективами. Он всеми любимый и комфортный район. Мы хотим, чтобы он развивался дальше. Совместно с городским головой и депутатским корпусом, сделаем все, чтобы следующие 50 лет стали еще более прогрессивными в его развитии», - добавил Владимир Петров.

Пришли поздравить с юбилеем жителей района секретарь городского совета Степан Махсма, руководители градообразующих предприятий и неравнодушные мариупольцы. Лучших сотрудников образовательных, медицинских учреждений и предприятий Приморского района отметили грамотами городского головы.