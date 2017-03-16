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16.03.2017 / 16:54
Приморский район Мариуполя отметил 50-летний юбилей (ФОТО)
Приморский район Мариуполя отпраздновал свое 50-летие в драмтеатре, сообщает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Отметим, что 16 марта 1967 года в Мариуполе объявили о создании четвертого района – Приморского. Сейчас он славится своими зонами отдыха и Приморским бульваром. В районе проживает более 75 тысяч мариупольцев. На его территории 26 учебных заведений, 4 учреждения культуры и 12 – здравоохранения.
Председатель Приморской районной администрации Владимир Петров подчеркнул, что 50 лет – это только начало стремительного развития.
«Приморский район богат своими предприятиями, трудовыми коллективами. Он всеми любимый и комфортный район. Мы хотим, чтобы он развивался дальше. Совместно с городским головой и депутатским корпусом, сделаем все, чтобы следующие 50 лет стали еще более прогрессивными в его развитии», - добавил Владимир Петров.
Пришли поздравить с юбилеем жителей района секретарь городского совета Степан Махсма, руководители градообразующих предприятий и неравнодушные мариупольцы. Лучших сотрудников образовательных, медицинских учреждений и предприятий Приморского района отметили грамотами городского головы.
В ходе концерта победителей конкурса, посвященного юбилею района, наградили памятными подарками. Председатели КСНов и активные жители подарили собравшимся творческие номера, через которые выразили всю любовь и тепло к родному Приморскому району. В холле театра каждый мог ознакомиться с фотографиями и картинами конкурсантов.