16.03.2017 / 15:43



Мариуполь может потерять около 80 млн грн в 2017 году из-за захвата украинских предприятий на неконтролируемой территории

Вследствие потери собственниками контроля над украинскими предприятиями на временно неконтролируемых территориях Донецкой области бюджет Мариуполя лишится около 80 млн грн налоговых поступлений. В 2015-2016 годах ряд предприятий Группы Метинвест были перерегистрированы в Мариуполе. Среди них – Енакиевский металлургический завод, включая его Макеевский филиал, Енакиевский коксохимпром, Харцызский трубный завод, Комсомольское рудоуправление, сообщает ilich.in.ua мо ссылкой на пресс-службу горсовета.

В 2016 году эти предприятия перечислили в бюджет Мариуполя 92,8 млн грн, в бюджет области – 23,2 млн грн и 38,7 млн грн в государственную казну. При формировании доходной части бюджета города на 2017 год был учтен рост фонда оплаты труда на 5% в целом по городу, в том числе и на предприятиях Группы Метинвест.

За 2,5 месяца текущего года от предприятий, которые находятся на неподконтрольной территории и зарегистрированы в Мариуполе, поступления налога с доходов физических лиц в бюджет города составили 20,8 млн грн. В случае неурегулирования ситуации только бюджет Мариуполя потеряет около 80 млн грн до конца 2017 года.

По информации пресс-службы Метинвеста, вследствие требований руководства непризнанных республик о необходимости перерегистрации предприятий, находящихся в так называемых «ДНР» и «ЛНР», компания заявила о полной потере контроля над работой всех своих активов на временно неконтролируемой территории.