Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 16 марта 2017 года, Четверг
Информация о земле станет общедоступной
Обаяние и ум: одно другому не противоречит
Карпатские красоты
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / В Мариуполе разыскивают особо опасного преступника из Донецка (ФОТО)

16.03.2017 / 14:14

В Мариуполе разыскивают особо опасного преступника из Донецка (ФОТО)



В Мариуполе копы разыскивают мужчину, совершившего особо тяжкое преступление. Об этом ilich.in.ua рассказали в пресс-службе полиции Донецкой области.

Мужчина может представляться как Токарев Андрей Александрович 22.06.1970 года рождения. Подозреваемый прописан по адресу: город Донецк, ул. Академика Гупкина. Приметы: плотного телосложения, лысоватый (волосы частично расположены по бокам головы), шатен.

«Если вам известна личность разыскиваемого или вы владеете информацией о его возможном местонахождении, сообщите об этом по телефонам 098-044-01-02, 067-719-52-85, 067-158-62-15 или 102», - обратились к горожанам в полиции.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

16.03.2017


17:35   Мариупольский магазин продавал спиртное несовершеннолетним


17:34   В Донецкой области на свободу отпустили экс-милиционера, который сотрудничал с боевиками


16:54   Приморский район Мариуполя отметил 50-летний юбилей (ФОТО)


16:09   Марьинские полицейские помогли подростку, который попрошайничал и спал на улице (ФОТО)


15:43   Мариуполь может потерять около 80 млн грн в 2017 году из-за захвата украинских предприятий на неконтролируемой территории


15:18   «Ощадбанк» обязал переселенцев срочно явиться на идентификацию - в отделениях Донбасса коллапс


14:14   В Мариуполе разыскивают особо опасного преступника из Донецка (ФОТО)


14:02   В Мариуполе открылся Центр лидерства


13:34   На КПВВ Донбасса в очередях свыше 1000 автомобилей


13:26   Мариупольские копы превратят МУЗЕЙВuѕ в полицейский интеллектуальный аттракцион


12:50   Блокада в Донбассе угрожает экономического росту Украины, - Гройсман


12:23   В Мариуполе горел бывший завод по производству пенопласта


12:22   Чиновник коммунального предприятия в Донецкой области погорел на взятке


11:50   В Гнутово восстанавливают дома, разрушенные при обстреле


10:41   Полиция Донецкой области перекрыла маршруты перемещения грузов на неподконтрольную территорию


10:29   «Мариупольавтодор» отремонтировал более 800 квадратных метров дорог (ФОТО)


09:15   Мариуполец оставил без отопления соседей


09:00   Метинвест больше не контролирует свои предприятия в оккупированной части Донецкой области

Календарь
Март 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
16.03.2017
17:35
Мариупольский магазин продавал спиртное несовершеннолетним
16:54
Приморский район Мариуполя отметил 50-летний юбилей (ФОТО)
15:43
Мариуполь может потерять около 80 млн грн в 2017 году из-за захвата украинских предприятий на неконтролируемой территории
14:14
В Мариуполе разыскивают особо опасного преступника из Донецка (ФОТО)
14:02
В Мариуполе открылся Центр лидерства
13:26
Мариупольские копы превратят МУЗЕЙВuѕ в полицейский интеллектуальный аттракцион
12:23
В Мариуполе горел бывший завод по производству пенопласта
11:50
В Гнутово восстанавливают дома, разрушенные при обстреле
10:29
«Мариупольавтодор» отремонтировал более 800 квадратных метров дорог (ФОТО)
09:15
Мариуполец оставил без отопления соседей
15.03.2017
16:40
Из-за блокады остановлен СевГОК, в Мариуполе возможны сокращения
16:22
Из Мариуполя в Николаев экспресс-доставкой пытались отправить три гранаты (ФОТО)
Все новости
Новости Украины и Мира
16.03.2017
17:34 В Донецкой области на свободу отпустили экс-милиционера, который сотрудничал с боевиками
16:09 Марьинские полицейские помогли подростку, который попрошайничал и спал на улице (ФОТО)
15:18 «Ощадбанк» обязал переселенцев срочно явиться на идентификацию - в отделениях Донбасса коллапс
13:34 На КПВВ Донбасса в очередях свыше 1000 автомобилей
12:50 Блокада в Донбассе угрожает экономического росту Украины, - Гройсман
12:22 Чиновник коммунального предприятия в Донецкой области погорел на взятке
10:41 Полиция Донецкой области перекрыла маршруты перемещения грузов на неподконтрольную территорию
09:00 Метинвест больше не контролирует свои предприятия в оккупированной части Донецкой области
15.03.2017
16:42 Арсен Аваков наградил полицейских Донетчины, которые несли службу на блокпостах возле Славянска и Краматорска (ФОТО)
16:03 ДТЭК потерял контроль над предприятиями, расположенными в ОРДЛО
15:13 На Донетчине ребенок с инвалидностью создал частную библиотеку, которую внесут в Книгу рекордов Украины (ФОТО)
13:19 Счет за блокаду Донбасса выставят "Самопомочи" и "Батькивщине", - Порошенко
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования