16.03.2017 / 14:14



В Мариуполе разыскивают особо опасного преступника из Донецка (ФОТО)



В Мариуполе копы разыскивают мужчину, совершившего особо тяжкое преступление. Об этом ilich.in.ua рассказали в пресс-службе полиции Донецкой области. Мужчина может представляться как Токарев Андрей Александрович 22.06.1970 года рождения. Подозреваемый прописан по адресу: город Донецк, ул. Академика Гупкина. Приметы: плотного телосложения, лысоватый (волосы частично расположены по бокам головы), шатен. «Если вам известна личность разыскиваемого или вы владеете информацией о его возможном местонахождении, сообщите об этом по телефонам 098-044-01-02, 067-719-52-85, 067-158-62-15 или 102», - обратились к горожанам в полиции.