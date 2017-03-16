16.03.2017 / 14:02



В Мариуполе открылся Центр лидерства

В Мариуполе заработал Центр лидерства на базе Донецкого государственного университета управления (ул. Карпинского, 58). Его цель – развитие лидерских качеств специалистов всех сфер деятельности, в том числе и госслужащих. Об этом ilich.in.ua рассказали в пресс-службе горсовета.

«Здесь смогут развивать лидерские качества не только студенты нашего университета, но и любой желающий житель города и региона», - рассказала ректор Донецкого государственного университета управления Светлана Марова.

Центр призван развивать лидерские качества, в том числе и у госслужащих, с использованием инновационных технологий обучения, заниматься подготовкой работников инфраструктуры и муниципальных предприятий.

«В современном обществе недостаточно стать просто хорошим профессионалом, иметь достаточный уровень знаний, умений и навыков, еще нужно быть лидером, хорошим управленцем и менеджером, - подчеркнула начальник управления планирования и развития персонала Мариупольского горсовета Виктория Захарченко. - Открытие подобных Центров дает нам хорошую возможность развивать наших сотрудников и строить новый муниципалитет. Мы будем создавать сотрудников нового образца с помощью Центра – настоящих лидеров, которые помогут сделать наш город лучше».

В мэрии добавили, что курсы Центра лидерства проводятся бесплатно. Их может пройти любой желающий.