16.03.2017 / 13:26



Мариупольские копы превратят МУЗЕЙВuѕ в полицейский интеллектуальный аттракцион

Патрульная полиция планирует использовать МУЗЕЙВuѕ в качестве площадки для интерактивного общения с жителями и гостями Мариуполя, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Полицейские в грядущую субботу будут рассказывать посетителям "музея на колесах" об истории правил дорожного движения. Гости узнают, когда в городе появился первый светофор и сколько их в Мариуполе сейчас. Они поучаствуют в экскурсионной поездке по городу вместе с копами. В программе путешествия - викторина и конкурсы с аниматорами для самых маленьких участников мероприятия.