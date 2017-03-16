Восемнадцать пожарных более полутора часов тушили возгорание на площади 400 квадратных метров в Центральном районе Мариуполя, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Как сообщили в ГСЧС загорелся бывший цех по производству пенопласта. Находился он по улице Старокрымской, недалеко от блок-поста Донецкой трассы. Огонь уничтожил здание с пенопластом, а территория превратилась в выжженную свалку.
По свидетельствам очевидцев, очевидно, пожар начался еще утром. В небо подымались клубы черного дыма.
«Здесь не было готовой продукции, в основном хранили хаотично разбросанные отходы в виде пенопласта. Произошло возгорание и сильное задымление, площадь горения была приблизительно 400 метров квадратных, уничтожено 3 куба пенопласта, также хозпостройки и здание основное, кирпичное», - рассказал первый заместитель начальника государственного пожарно-спасательного отряда №3 Алексей Шаруда.
Информация о пожаре поступила в диспетчерскую службу в 14:55, окончательно возгорание было ликвидировано в 16:57. Причина происшествия устанавливается.