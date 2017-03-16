16.03.2017 / 12:23



В Мариуполе горел бывший завод по производству пенопласта

Восемнадцать пожарных более полутора часов тушили возгорание на площади 400 квадратных метров в Центральном районе Мариуполя, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Как сообщили в ГСЧС загорелся бывший цех по производству пенопласта. Находился он по улице Старокрымской, недалеко от блок-поста Донецкой трассы. Огонь уничтожил здание с пенопластом, а территория превратилась в выжженную свалку.

По свидетельствам очевидцев, очевидно, пожар начался еще утром. В небо подымались клубы черного дыма.

«Здесь не было готовой продукции, в основном хранили хаотично разбросанные отходы в виде пенопласта. Произошло возгорание и сильное задымление, площадь горения была приблизительно 400 метров квадратных, уничтожено 3 куба пенопласта, также хозпостройки и здание основное, кирпичное», - рассказал первый заместитель начальника государственного пожарно-спасательного отряда №3 Алексей Шаруда.