16.03.2017 / 11:50



В Гнутово восстанавливают дома, разрушенные при обстреле

Сегодня начаты работы по ремонту шести домов, пострадавших в поселке Гнутово от вчерашнего обстрела под Мариуполем, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

В горсовете Мариуполя уточнили, что в пяти домах будут вставлены стекла в поврежденные окна, которые временно закрыли пленкой. В одном доме восстановят разрушенную шиферную кровлю. Также в поселке восстановят частично поврежденную систему электроснабжения.

На данный момент завершено тщательное обследование территории сотрудниками ГСЧС.