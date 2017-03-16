В Мариуполе отремонтировали 883,1 кв. м дорог, передают ilich.in.ua в пресс-службе городского совета.
В последние дни «Мариупольавтодор» проводил ремонт дорог в Кальмиусском и Приморском районах. Сотрудники предприятия отремонтировали 90,1 кв. м асфальтобетонного покрытия по проспекту Металлургов и улице Гагарина. Кроме этого, очистили подбордюрную часть дороги от улицы Бахчиванджи до улицы Флотской. В работе было задействовано 15 человек.
Напомним, в Донецкой области на региональных автодорогах общая площадь разрушения асфальта составила 165 тыс. кв. м.