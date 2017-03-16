16.03.2017 / 09:15



Мариуполец оставил без отопления соседей

Весь отопительный сезон жильцы кооперативного дома провели в холоде. Об этом рассказала депутат Лилия Тихонова, говорится на сайте городского совета, передает ilich.in.ua.



Без отопления остался весь стояк. При этом счета на тепло людям приходилось оплачивать в полном объеме. Специальная комиссия установила, что тепло в квартирах жильцов отсутствовало из-за врезки их соседа в систему отопления. Мужчина выполнил работы, пообещал в межотопительный период восстановить первоначальную схему отопления.

«Скорее всего врезку в систему отопления он проводил самостоятельно, без разрешения той же «Теплосети». В результате пострадали его соседи, которые не только остаются без тепла, за которое исправно платят, но и тратят суммы на оплату электроэнергии. Так как вынуждены обогревать квартиры электроприборами», - подчеркнула Лилия Тихонова.