15.03.2017 / 16:40



Из-за блокады остановлен СевГОК, в Мариуполе возможны сокращения

Вследствие блокады железнодорожного сообщения с Донбассом один из крупнейших в Украине горно-обогатительных комбинатов - Северный ГОК - остановил половину машин окомкования. По информации украинских СМИ, об этом сообщили на предприятии, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

В сообщении говорится, что это вызовет не только ухудшение производственных показателей предприятия, но и может привести к значительному сокращению рабочих мест в Кривом Роге.

"Произойдет стремительное падение занятости в Мариуполе, Авдеевке, Кривом Роге, Каменском (метзаводы, их поставщики и подрядчики), что будет иметь катастрофические последствия для социально-экономической стабильности в промышленных городах страны и вызовет резкое снижение социально-экономической стабильности в Украине в целом", - сообщил по этому поводу президент объединения предприятий "Украметаллургпром" Александр Каленков.

Также Каленков заявил, что незаконная блокада станет причиной падения производства на двух металлургических гигантах Мариуполя ("Азовстали" и ММК имени Ильича) как минимум на 20%.

Отмечается, что Украина в этом случае потеряет место в первой десятке стран-производителей стали и снизит свой экспортный потенциал без возможности восстановления на горизонте двух лет. В таких условиях вынужденное сокращение сотрудников металлургических предприятий неизбежно. Только в прифронтовом Мариуполе оно составит свыше 3 000 человек. Под угрозой окажется и реализация программ развития Мариуполя, ведь более четверти городского бюджета – это налоги местных металлургов.