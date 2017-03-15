15.03.2017 / 16:22



Из Мариуполя в Николаев экспресс-доставкой пытались отправить три гранаты (ФОТО)

Три гранаты и полтора килограмма дымного пороха хотел в сапогах отправить житель Черниговской области из Мариуполя в Николаев, сообщают MRPL.CITY в полиции.