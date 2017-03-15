Три гранаты и полтора килограмма дымного пороха хотел в сапогах отправить житель Черниговской области из Мариуполя в Николаев, сообщают MRPL.CITY в полиции.
Полицейские обнаружили в обуви две гранаты РГД-5 и одну Ф-1. Сейчас следователи устанавливают происхождение опасных предметов. Мужчину доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.