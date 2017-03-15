15.03.2017 / 15:14



Под Мариуполем в результате обстрела поселка Гнутово повреждены жилые дома В результате обстрела поселка Гнутово повреждены жилые дома. Предварительно установлено, что в 4 частных домовладениях, расположенных по улице Виноградной, взрывной волной выбиты окна. Последствия обстрела документируют полицейские Кальмиусского отделения полиции Мариуполя, сообщает ilich.in.ua. Анонимное сообщение о повреждении поступило в полицию в 14.40. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Известно, что снаряды попали в приусадебные участки на территории жилых домов.