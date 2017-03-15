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15.03.2017 / 15:14

Под Мариуполем в результате обстрела поселка Гнутово повреждены жилые дома

В результате обстрела поселка Гнутово повреждены жилые дома. Предварительно установлено, что в 4 частных домовладениях, расположенных по улице Виноградной, взрывной волной выбиты окна. Последствия обстрела документируют полицейские Кальмиусского отделения полиции Мариуполя, сообщает ilich.in.ua.

Анонимное сообщение о повреждении поступило в полицию в 14.40. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Известно, что снаряды попали в приусадебные участки на территории жилых домов.

  
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15:14
Под Мариуполем в результате обстрела поселка Гнутово повреждены жилые дома
14:53
С начала года больше 150 мариупольцев пострадали от действий мошенников
13:50
В Мариуполе пройдет фестиваль восточного танца «Рахат Лукум»
12:09
Мариупольские заправки выведут из тени, - Ярослав Хотнянский
11:46
Мариупольские гвардейцы задержали правонарушителя на блокпосту
11:00
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15:13 На Донетчине ребенок с инвалидностью создал частную библиотеку, которую внесут в Книгу рекордов Украины (ФОТО)
13:19 Счет за блокаду Донбасса выставят "Самопомочи" и "Батькивщине", - Порошенко
12:28 На одно свободное рабочее место в Донецкой области 12 безработных
12:05 Пять жителей Донетчины задекларировали доход свыше 1 млн грн.
10:34 Порядка 25 тысяч жителей Донецкой области остались без электричества
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