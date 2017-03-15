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15.03.2017 / 14:53

С начала года больше 150 мариупольцев пострадали от действий мошенников

По Донецкой области за два месяца эта цифра превысила 350. Большинство жителей Мариуполя - 65, сообщили незнакомцам в телефонном режиме данные своих расчетных счетов и остались без сбережений.

Изменение пин-кода, обновление персональных данных, установка дополнительной защиты - мошенничество под предлогом проведения банковских операций не сбавляет оборотов. Только в марте местные правоохранители уже зарегистрировали 8 таких заявлений. Некоторые из граждан говорят, что обманщики завладели денежными средствами без разговора с потерпевшими, однако эксперты утверждают, что звонок от незнакомца - обязательное условие успешной реализации преступного плана. Более того, этот вид преступления постоянно развивается.

Так, 10 марта в Центральный отдел полиции с заявлением обратилась жительница 1974 года рождения, которая сообщила о том, что около 3 часов назад на мобильный заявительницы позвонил неизвестный, представился работником службы безопасности одного из банков и предложил услуги, которые обошлись потерпевшей в сумму более 14 500 гривен, которые мошенник самостоятельно снял с ее счета.

В тот же день аналогичное сообщение получили сотрудники Левобережного отделения полиции. В этом случае жительница заплатила за услуги лже-сотрудника известного банка 12 000 гривен.

Мошенники владеют компьютерными навыками и знанием принципа действия электронно-вычислительных систем. Это помогает им снимать денежные средства потерпевших без их ведома - никакой информации об их движении владелец не получает. Операции по счету выводятся только на мониторы банковских сотрудников.

От умелых действий мошенников страдают не только сами жители, которые попали на их крючок, но и общий имидж банковских учреждений.

Полицейские ни на минуту не прекращают работу по разоблачению мошеннических схем и привлечению виновных к ответственности, несмотря на ряд сложностей. Поздние обращения самих потерпевших, долгая процедура согласований и получения информации, которая будет способствовать задержанию злоумышленников - со всем этим вынуждены сталкиваться правоохранители во время документирования преступлений.

Параллельно с работой в направлении раскрытий мошенничеств, в области развернута широкая информационная кампания - на телевидении, радио и страницах газет. К раздаче информационных листовок, содержащих первоочередные меры, чтобы не попасть в сети мошенников, присоединились и участники из «Лиги будущих полицейских».

Полицейские еще раз обращаются к жителям с просьбой не доверять свои персональные данные неизвестным лицам, а все банковские операции осуществлять исключительно в филиалах финансовых учреждений. Если все же вы стали жертвой мошенников, немедленно звоните на 102, или обращайтесь непосредственно в отделение полиции.

  
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16:22
Из Мариуполя в Николаев экспресс-доставкой пытались отправить три гранаты (ФОТО)
15:14
Под Мариуполем в результате обстрела поселка Гнутово повреждены жилые дома
14:53
С начала года больше 150 мариупольцев пострадали от действий мошенников
13:50
В Мариуполе пройдет фестиваль восточного танца «Рахат Лукум»
12:09
Мариупольские заправки выведут из тени, - Ярослав Хотнянский
11:46
Мариупольские гвардейцы задержали правонарушителя на блокпосту
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12:28 На одно свободное рабочее место в Донецкой области 12 безработных
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