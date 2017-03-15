15.03.2017 / 12:09



Мариупольские заправки выведут из тени, - Ярослав Хотнянский

В Мариуполе начат сбор информации по легальности работы предпринимателей, торгующих топливом. Власти города к концу марта обнародуют состояние законности рынка автозаправок, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Об этом сообщил заместитель городского головы Мариуполя Ярослав Хотнянский.

Он уточнил, что в городе выявлены факты уклонения предпринимателей от работы в правовом поле с целью увеличения незаконной прибыли.

В частности, Ярослав Хотнянский заявил, что некоторые сети «играются», продавая топливо автомобилистам на заправках, оформляя документально это, как оптовая торговля, для того, чтобы избежать уплаты акцизного сбора.

На вопрос, сколько заправок уличены в нарушениях закона, заместитель городского головы отметил, что в настоящее время райадминистрации Мариуполя собирают информацию по всем заправкам на предмет законности их деятельности. Она ежедневно обновляется и будет оглашена в конце марта месяца.

«Там, где заправки работают незаконно полностью, с ними сразу начинаем работать. Вызывается полиция, и сразу все это оформляется. Если мы говорим о тех, кто реализует топливо непонятного качества и происхождения, либо без уплаты акцизного сбора, то эту информацию мы пока только собираем»,- заявил Ярослав Хотнянский.