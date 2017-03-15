15.03.2017 / 11:00



Спортсмены из Мариуполя с нарушением слуха заняли призовое место на кубке Украины







В Полтаве прошел кубок Украины по карате среди спортсменов с нарушением слуха. Донецкую область представляли спортсмены Мариуполя. Всего в соревнованиях принимало участие семь областей. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

В ходе соревнований мариупольцы заняли второе место в командном кумите (поединки) в составе – Збандут Евгений, Филимошкин Дмитрий, Якименко Александр, Гришаков Иван, Тагобицкий Сергей. Командное ката (формальные комплексы) для Филимошкина Дмитрия, Якименко Александра и Збандута Евгения завершилось третьим местом. Личный зачет в кумите позволил Збандут Евгению завоевать также третье место.