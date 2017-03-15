15.03.2017 / 11:46



Мариупольские гвардейцы задержали правонарушителя на блокпосту



Во время несения службы по соблюдению контрольно-пропускного режима в Мариуполе, бойцы досмотровой группы воинской части 3057 старший солдат Игорь Щерба и солдат Дмитрий Нехайчук остановили автомобиль «Mercedes».

Как сообщили ilich.in.ua в пресс-службе Нацгвардии, водитель по требованию военнослужащих выйти из авто, ответил отказом и начал вести себя вызывающе, запрещая осматривать свой автомобиль. Подозревая, что гражданин В. находится в состоянии алкогольного опьянения, гвардейцы вызвали сотрудников Национальной полиции для составления протокола об административном правонарушении.