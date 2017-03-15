15.03.2017 / 09:21



Водолазы проверили катера морской охраны в Мариуполе

Корабельно-катерный состав отряда морской охраны готов к боевому патрулированию Азовского моря, сообщают MRPL.CITY в пресс-службе городского совета.

Накануне катера морской охраны проверили водолазы из отряда отдела специальных действий на воде и волонтеры. Пограничники-водолазы осмотрели корпуса, днища катеров, осуществили очистку кингстонов и винто-рулевого комплекса. На одном из катеров вал, соединяющий двигатель с винтами, был опутан остатками браконьерской сети.

«Курс упражнений проводился таким образом, чтобы развивать у водолазов умение работать «на ощупь», при полном отсутствии видимости под водой. Для отработки ловкости и сообразительности на тренировках использовался тренажер «Елочка», разработанный лично инструктором-водолазом Константином Миргородским», - говорится в сообщении.